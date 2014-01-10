সালাহউদ্দিন আহমদ
ওসমান হাদি হত্যাকে কেউ যেন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, কেউ যেন একে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে। সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নেওয়ার আগে তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে বিএনপির পক্ষ থেকে আমি নিজে, দলের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত রয়েছেন। আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, শান্তিপূর্ণভাবে জানাজায় অংশগ্রহণ করুন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছি, তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। কিন্তু পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি কিংবা যারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারা যেন এই ঘটনাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে না পারে সেই বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, নির্বাচন পেছানো বা বানচাল করার মতো কোনো ষড়যন্ত্র যাতে সংঘটিত না হয়, সেজন্য দেশের সব জনগণকে সজাগ থাকতে হবে।
কেএইচ/একিউএফ