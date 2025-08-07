  2. রাজনীতি

জামায়াত আমিরের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নতির দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
হাসপাতালে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং তাকে হাসপাতালের কেবিনে অবস্থান করছেন।

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার ও মিডিয়া সেক্রেটারি আব্দুস সাত্তার জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, জামায়াত আমিরের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নতির দিকে। তিনি নিজ হাতেই খাওয়া-দাওয়া করছেন। আগামী সপ্তাহে হয়তো হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেতে পারেন। তবে সেটি ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানাবেন।

এদিকে গতকাল বুধবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম জামায়াত আমিরকে দেখতে হাসপাতালে যান বলে জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ।

বুধবার সন্ধ্যায় তিনি হাসপাতালে গিয়ে জামায়াতের আমিরের সঙ্গে দেখা করে তার পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন।

জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, ডা. শফিকুর রহমান ভালো আছেন। তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

গত ২ আগস্ট সকাল ৭টায় তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়। ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ কার্ডিয়াক সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর কবিরের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক এই অস্ত্রোপচারে অংশ নেন।

