আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও ১ দফায় জাপার সমর্থন ছিল
জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জাতীয় পার্টির (জাপা) সমর্থন ছিল বলে জানিয়েছেন দলটির জি এম কাদেরের বিরোধী অংশের নেতা ও সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের এক দফা দাবিতেও জাপার সমর্থন ছিল বলে দাবি করেন তিনি।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে রাজধানীর গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। শনিবার (৯ আগস্ট) জাপার একাংশের দশম জাতীয় সম্মেলন ঘিরে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।
ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, গত বছরের ২৯ জুলাই এক সভায় পার্টি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন ব্যক্ত করে। পরে সরকার পতনের এক দফাতেও জাপার সমর্থন ছিল। আমরা কোনো অন্যায়ের সহযোগী ছিলাম না।
