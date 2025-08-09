  2. রাজনীতি

জুলাই ঘোষণাপত্র দায়সারা মনে হয়েছে: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
জুলাই ঘোষণাপত্র দায়সারা মনে হয়েছে: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্র যথেষ্ট দায়সারা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে একটা বা দুইটা পার্টিকুলার দলকে খুশি করার আকাঙ্ক্ষা এখানে ছিল।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনে আমাদের যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আলোচনা হচ্ছে, সংস্কার কমিশনগুলো রিপোর্ট দিয়েছে, আমরা জুলাই সনদ নিয়ে কথা বলছি। সেগুলোর সঙ্গে ঘোষণাপত্রের কোনো ট্যাগ করা হয়নি।

তিনি বলেন, ঘোষণাপত্র ত্রুটি মুক্ত হতে পারেনি। আপনারা অনলাইনে দেখেছেন জনগণের মধ্যে, গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের সব শক্তি এই ঘোষণাপত্র নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জুলাই সনদ নিয়ে আমরা যদি সবাই একমত হতে পারি সেখানে যে ভূমিকা থাকবে সেই ভূমিকা যেন অ্যাড করা হয় তাহলে কিছুটা কাভার করার সুযোগ থাকবে বলে মনে করি।

তিনি বলেন, এই ঘোষণাপত্রে যে দরদ থাকার কথা ছিল বাক্যে, শব্দে, ভাষায় আমরা সেগুলো দেখতে পাইনি। এটার মধ্যে কোনো প্রাণ ছিল না।

