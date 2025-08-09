  2. রাজনীতি

কু-কিচিনের কয়েকটি ঘটনা আমাদের চিন্তিত করেছে: সালাহউদ্দিন আহমেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
কু-কিচিনের কয়েকটি ঘটনা আমাদের চিন্তিত করেছে: সালাহউদ্দিন আহমেদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, এখানে আমাদের পার্বত্য অঞ্চল, ভারতের একটি অঞ্চল এবং মিয়ানমারের একটি অঞ্চল নিয়ে বৈশ্বিক কোন কোন শক্তির পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য এই ভূখণ্ডকে হয়তোবা তারা অন্যভাবে সাজাতে চায়।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে কয়েকটি ঘটনা আমাদের চিন্তিত করেছে। কু-কিচিনের ঘটনা আমাদের চিন্তিত করেছে, নিরাপত্তাবাহিনীকে চিন্তিত করেছে। এর পেছনে অনেক কারণ আছে। যেটা আমরা সাদা চোখে দেখছি, সেটার পেছনে পর্দার আড়ালে অনেক কারণ থাকে।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিএইচটিআরএফ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রসঙ্গ ও জাতীয় নিরাপত্তা ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন বলেন, আমরা আগে থেকেই জানি যে, আমাদের হিল ট্র্যাকস নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বিভিন্ন সময় থেকেই চালু আছে। সেটি অনেক পুরোনো। সেই বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমরা সবাই যদি অখণ্ড বাংলাদেশে বিশ্বাস করি, একই সংবিধানে বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডকতাকে বজায় রাখতে চাই। তাহলে সবাইকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সেই অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে ধারণ করতে হবে।

সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যেন আমাদের মধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে কোনো রকম ষড়যন্ত্র কার্যকর না হতে পারে, সেজন্য যারা সচেতন আমাদের সবাইকে চেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। যেন আন্তর্জাতিক কোনো পরিকল্পনা কেউ সফল করতে না পারে। এজন্য আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাংবাদিক সবাইকে সমন্বিতভাবে প্রচেষ্ট থাকতে হবে। যেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা আমরা বজায় রাখতে পারি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিএইচটিআরএফ এর চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান পলাশ। তিনি তার বক্তব্যে ‘আদিবাসী’, ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাঈম আশফাক চৌধুরী।

এছাড়াও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক ড. আব্দুর রব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বাবু রুইথি কারবারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারেক ফজল, লেবার পার্টির সভাপতি ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান প্রমুখ।

এমএইচএ/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।