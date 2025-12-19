সারজিস আলম
জান দিয়ে হলেও বিপ্লব পরিপূর্ণ করতে হবে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, খোদা আমাদের দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছেন। জান দিয়ে হলেও বিপ্লবকে পরিপূর্ণ করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।
এর আধা ঘণ্টা আগে আরেক পোস্টে সারজিস লিখেন, বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে হবে। যা ‘না করতে পারার’ আক্ষেপ ছিল তা পূর্ণ করতে হবে।
শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় রাতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা৷
