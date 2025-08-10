দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন চুন্নু
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্বাচনে অংশ নেওয়াকে ‘রাজনৈতিক ভুল’ আখ্যা দিয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জাতীয় পার্টির নেতা মুজিবুল হক চুন্নু। শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে ইমানুয়েল কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত জাতীয় পার্টির দশম জাতীয় কাউন্সিলে তিনি এ কথা বলেন।
এসময় চুন্নু বলেন, ‘গত প্রায় চার বছর আমি জাতীয় পার্টির মহাসচিব হিসেবে ছিলাম। ভুলভ্রান্তি আমার থাকতে পারে। যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ছিল, সেগুলো আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি দেশবাসীর কাছে একটি কথাই বলব, আমরা রাজনীতি করতে গিয়ে দলীয় সিদ্ধান্তে সব সময় হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আমরা বিগত অনেকগুলো নির্বাচন করেছি। অনেক সময় অনেকে আমাদের বিভিন্নভাবে কটূক্তি করেন, বিভিন্ন দলের সহযোগী বা স্বৈরাচার সহযোগী হিসেবে আমাদের আখ্যায়িত করেন।’
তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি, আমরা দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কোনো বেআইনি কাজ করিনি। যদি নৈতিকভাবে কোনো ভুল হয়ে থাকে, যদি নৈতিকভাবে কোনো ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে এই কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আমরা নিঃশর্ত ক্ষমা চাই।
এদিন দলীয় চেয়ারম্যান জিএম কাদেরসহ চেয়ারম্যানপন্থিদের বাদ দিয়ে কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করে জাতীয় পার্টির একটি অংশ। দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করে জাতীয় পার্টি অতীত ভুলের জন্য দেশের মানুষের কাছে এই ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা।
এই সম্মেলনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে এই অংশের চেয়ারম্যান, এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারকে মহাসচিব, কাজী ফিরোজ রশিদকে সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান এবং মো. মুজিবুল হক চুন্নুকে করা হয়েছে নির্বাহী চেয়ারম্যান।
জাতীয় পার্টির এই অংশের কাউন্সিলে ছিলেন না দলীয় চেয়ারম্যান জিএম কাদের কিংবা নতুন মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি।
নতুন কমিটি গঠনের পর এই অংশের নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, আজ থেকে আমরাই মূল জাতীয় পার্টি, লাঙ্গলও আমাদের। জিএম কাদের ও শামীম পাটোয়ারির জাতীয় পার্টির আর কোনো অস্তিত্ব নেই।
