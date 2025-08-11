  2. রাজনীতি

জাতীয় স্বার্থে সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বিভাজনের রাজনীতি বাদ দিয়ে গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, বিভাজনের রাজনীতির কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। তাই নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিভাজনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে।

শনিবার রাতে নগরীর লালখান বাজার সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রকৌশলী সন্তানদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর আওয়ামী দুঃশাসন ও জুলাই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে ও সন্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমানের পরিচালনায় এতে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এ্যাব) চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সেলিম মো. জানে আলম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নুরুল করিম।

শাহাদাত হোসেন বলেন, বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ থাকবে, কিন্তু সেই ভিন্নমত নিরসনে আলোচনা হবে। তবে জাতীয় কোনো ইস্যুতে গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ না হয় সেই লক্ষ্যে জাতীয় স্বার্থে সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে আমরা যে যেই দলই করি না কেন আমাদের দেশের স্বার্থের জায়গায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জাতিকে রক্ষা করতে হবে বিভাজনের হাত থেকে।

তিনি বলেন, ২০০৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১৮ বছর মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাম্যতা, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মতোই আজকের এই গণঅভ্যুত্থান দিবস সেই সংগ্রামের প্রতীক।

