  2. রাজনীতি

এনসিপি নেতা নিজাম উদ্দিনকে সাময়িক বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
নিজাম উদ্দিন

 

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে দলের সবধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দলের যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন রিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়, গণমাধ্যমের বরাতে আপনার বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যা দলের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। এমতাবস্থায়, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় আপনাকে দলের সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। এ বহিষ্কার আদেশ আজ থেকে কার্যকর হবে।

এছাড়া এনসিপির এ নেতাকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না— তার লিখিত ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল-আমিনের কাছে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সোমবার চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক আন্দোলন বন্ধে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠে এনসিপির এ নেতার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তার আরেক ব্যক্তির সঙ্গে একটি কথোপকথনের ভিডিও রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এতে নিজাম উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, ‘কত দিছে? কত লাখ? পাঁচ, না? আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, না?’

গত ৫ জুলাই নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুই কোটি টাকার চাঁদাবাজির অভিযোগে সিএমপি কমিশনারকে চিঠি দেন এক নারী। চিঠিতে ওই নারী উল্লেখ করেন, দুই কোটি টাকা চাঁদা না পেয়ে তার স্বামীকে মিথ্যা মামলায় পুলিশে দিয়েছেন নিজাম উদ্দিন। নিজাম তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্যসচিব ছিলেন।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক মিনিট ২৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে অপরপ্রান্তের থাকা নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে ম্যাসেঞ্জার কলে আফতাব হোসেন রিফাত নামে একজনকে কথা বলতে দেখা যায়। এটি আরেকটি মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করা হয়। নিজাম উদ্দিনকে উদ্দেশ্যে করে শুরুতে আফতাব হোসেন বলেন, ‘যদি মীর ভাইয়েরা আন্দোলন বন্ধ না করে তখন কী করবো?’ জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘আন্দোলন বন্ধ করাব। তোমারে দিছে, টাকা দিছে?’ এ পাশ থেকে ‘হ্যাঁ’ জবাব দেন আফতাব।

বলেন- ‘পাঁচ’। তখন নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘পাঁচ, না? আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, না? আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে। তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না, নিতে পারলে ওদেরকে আমি এনে, রোহান, মীরদেরকে এসে কিছু দিয়ে দিলাম।’

গত ৯ আগস্ট ঘোষিত এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটিতে পদ পান নিজাম উদ্দিন।

এনএস/এমএএইচ/

