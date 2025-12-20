ওসমান হাদির জানাজা
কানায় কানায় পূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে আজ দুপুর দুইটায়। সকাল থেকেই মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে দলে দলে আসছে মানুষ। দুপুর ১টা থেকে কানায় কানায় পূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ। দলে দলে মানুষের উপস্থিতি আরও বাড়ছে।
এদিকে, জানাজায় অংশ নিতে আসা মানুষদের চেক করতে হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মীরা বলছেন, হাদির জানাজাস্থল আশপাশের খামার বাড়ি, ফার্মগেট ও মিরপুর-ধানমন্ডি পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেতে পারে।
ওসমান হাদির জানাজাকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী দলের লোকজনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।
আরএএস/এসএনআর