চট্টগ্রামের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিন, ছবি: সংগৃহীত

বন্দরকেন্দ্রিক আন্দোলন বন্ধে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠা চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

সোমবার (১১ আগস্ট) এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী (দপ্তর) আরিফ মঈনুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নোটিশ দেওয়া হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ‘গত ১০ আগস্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ মারফতে আপনার একটি ভিডিও এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির নজরে এসেছে। ফলে আপনার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এমতাবস্থায়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে প্রধান সমন্বয়কারী এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর, মীর আরশাদুল হক বরাবর আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’

এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারীকে চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে এনসিপি চট্টগ্রাম নগরের প্রধান সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হককে তার মুঠোফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। পরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে নোটিশ দাতা এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী (দপ্তর) আরিফ মঈনুদ্দিনের মুঠোফোনটিও বন্ধ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে নিজাম উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি নোটিশটি পেয়েছি। আমি এটির ব্যাখ্যা দেবো। ইনশাআল্লাহ আমি এখানেও জয়ী হবো।’

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেক ব্যক্তির সঙ্গে নিজাম উদ্দিনের একটি কথোপকথনের ভিডিও রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এতে অপরপ্রান্ত থেকে নিজাম উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়- “কত দিছে? কত লাখ? পাঁচ, না? আন্দোলন বন্ধ করার জন্য, না? আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে। তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না।” ভিডিওটি ভাইরাল হলে দেশজুড়ে সমালোচনা শুরু হয়।

