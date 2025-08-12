এক বছরেও প্রশাসনের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি: হাসনাত
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন,গত এক বছরে প্রশাসনের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আসন্ন নির্বাচনের আগে প্রশাসনের সংস্কার এবং তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকায় দেখতে চাই। একইসঙ্গে হাসিনার আমলের বিগত নির্বাচনে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’-এ যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর হয়ে গেছে, গত এক বছরে সরকার কী কী করেছে এটি প্রকাশ করতে হবে। পরে সরকারে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে।
হাসনাত আবদুল্লাহ দেশের মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এই ধরনের মিডিয়া আছে কি না, সেটা প্রশ্নবিদ্ধ। যেখানে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ডিজিএফআই নিউজ লিখে পাঠায় এবং মিডিয়া তা প্রকাশ করে। তিনি বলেন, মিডিয়ায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সি নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে। এজেন্সি ছবি তুলে পাঠায়, সেটা মিডিয়া প্রকাশ করে। ফলে মিডিয়া এখন জনগণের কণ্ঠস্বর না হয়ে বিভিন্ন এজেন্সির মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে।
এনএস/কেএইচকে/এএসএম