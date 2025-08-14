  2. রাজনীতি

ওসিকে গালি দেওয়ায় বিএনপি নেতা আকতারের সব পদ স্থগিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
আকতার হোসেন/ছবি-সংগৃহীত

মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল হককে গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ায় কক্সবাজার জেলা বিএনপির সদস্য এবং মহেশখালী পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আকতার হোসেনের সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে আকতার হোসেনের বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের দায়িত্ব পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

কেএইচ/এমআরএম/এএসএম

