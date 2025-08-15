চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাচ্ছেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান।
শায়রুল কবির জানান, সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকের পরামর্শে ড. মোশাররফ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোর ৭টায় ঢাকা থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-২০১ ফ্লাইটে যাত্রা করবেন। তার সঙ্গে যাচ্ছেন সহধর্মিণী বিলকিস আকতার হোসেন এবং ছেলে ড. খন্দকার মারুফ।
গত ১২ আগস্ট সন্ধ্যায় ড. মোশাররফ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে গুলশানে সাক্ষাৎ করে দোয়া নেন। দলের নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে তিনি নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার আহ্বান জানিয়েছেন।
দলীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ড. মোশাররফ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন এবং বিদেশে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন।
কেএইচ/এএমএ