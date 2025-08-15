জামায়াত নেতা শাহজাহান
গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে
জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হলে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং এর বাস্তবায়ন ও বিচার প্রক্রিয়া জনগণের সামনে দৃশ্যমান করতে হবে।
তিনি বলেন, জুলাই সনদে জনগণের ভোটাধিকার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ন্যায়বিচারের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা না হলে নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা ফেরানো সম্ভব হবে না।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের ডবলমুরিং থানার ষাণ্মাসিক রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মুহাম্মদ শাহজাহান আরও বলেন, নির্বাচনের আগে দৃশ্যমান বিচারের ব্যবস্থা এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। জাতি ফ্যাসিস্ট আমলের মতো যেনতেন নির্বাচন আর দেখতে চায় না।নির্বাচনকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা হলে দেশের গণতান্ত্রিক মূলনীতি ক্ষুণ্ন করবে।প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য সমান ও নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
তিনি বলেন, অতীতের অন্যায় ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিচার দৃশ্যমান হতে হবে এবং জনগণের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখতে সকল বাধা দূর করতে হবে। এসব পদক্ষেপ ছাড়া উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়।
সম্মেলনে প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, হাজারো ছাত্র ও জনতার শাহাদতের মধ্য দিয়ে পতিত স্বৈরাচারের পর ইসলামি আন্দোলনের কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে রুকনদের সঠিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করা জরুরি, যাতে তারা মানুষের কাছে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।
ডবলমুরিং থানা আমির ফারুক আজমের সভাপতিত্বে এবং থানা সেক্রেটারি সালাহ উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ২৪ নম্বর উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড আমির ও থানা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইমরানুল হক, থানা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম আসাদ, থানা কর্মপরিষদ সদস্য মুজিবুর রহমান, আব্দুর রহিম, বেলায়ত হোসাইন, মাওলানা শহীদুল্লাহ, শহীদুল্লাহ ফারুকী, অধ্যাপক জামিলুর রশিদ, মুহাম্মদ ফায়েদ ও মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।
এমআরএএইচ/কেএইচকে/এএসএম