খালেদা জিয়ার জন্মদিনে গুলশান কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে গুলশান কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল ৫টার পর এ দোয়া মাহফিল করা হয়।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, দোয়া ও মিলাদে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এছাড়া জাতীয় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, শামসুজ্জামান দুদু, বরকতউল্লাহ বুলু, অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান উপস্থিত ছিলেন।
এসময় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, আমান উল্লাহ আমান, আবুল খায়ের ভুঁইয়া, আব্দুল হাই শিকদারসহ যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল ও খায়রুল কবির খোকন মিলাদ ও দোয়ায় অংশ নেন।
দোয়া মাহফিলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। দলের নেতারা বলেন, খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের প্রতীক, তার সুস্থতা জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
কেএইচ/এমএএইচ/এএসএম