আগামী নির্বাচন হবে গণপরিষদ নির্বাচন: হান্নান মাসউদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, জুলাই সনদের অধীনে আগামীতে যে নির্বাচন হবে, তা হবে গণপরিষদ নির্বাচন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আগামী নির্বাচন হবে গণপরিষদ নির্বাচন। আর আমরা পাবো নতুন সংবিধান। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হোক বা ডিসেম্বরে, সেটা অবশ্যই গণপরিষদ নির্বাচন হতে হবে।

