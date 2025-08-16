জন্মাষ্টমীতে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বার্তা
শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি তাদের অব্যাহত কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেছেন।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় তারেক রহমান বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে জন্মাষ্টমী ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন এবং দুষ্টদের বধ করে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেছিলেন। আবহমানকাল ধরে এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এটি সম্প্রদায়গত বিভাজন দূর করে মানুষকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।
তারেক রহমান বলেন, সব ধর্মের মর্মবাণী সম্প্রীতি, মানবকল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়, অনাচার ও দুঃশাসন দমন করে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বাণী ও কর্ম থেকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষা নিয়ে অসহায় ও মজলুম মানুষ প্রেরণা পাবে।
ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি অংশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশিরা সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বসবাস করছে। বিএনপি সেই বন্ধন অটুট রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
জন্মাষ্টমীর শুভদিনে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
কেএইচ/এমআরএম