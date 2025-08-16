  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ড্যাবের দোয়া মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকাসহ দেশের সব শাখায় দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) নবনির্বাচিত কমিটি।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর মগবাজারে গুলফেসা ভবনের কনফারেন্স রুমে ড্যাবের দোয়া মাহফিল হয়।

ড্যাবের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে ও নবনির্বাচিত মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিলের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ড্যাবের প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. আবুল কেনান, কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মেহেদী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ডা. মো. মেহেদী হাসান এবং সিনিয়র চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ হালিম বলেন, ফ্যাসিবাদ আমলে খালেদা জিয়ার ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেশবাসীর দোয়া ও মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি এখনো সুস্থ আছেন। আমরা সবসময় তার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

