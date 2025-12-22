চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপি নেতা আসলামসহ ১৬ প্রার্থী

চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপি নেতা আসলামসহ ১৬ প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চট্টগ্রাম-৪ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী| এছাড়া আরও ১৫ প্রার্থী বিভিন্ন আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছেন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এসব মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্বাচন ঘিরে চট্টগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও তৎপরতা বাড়ছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম-৫ আসনে শাকিলা ফারজানা ও এস এম ফজলুল হক এবং চট্টগ্রাম-৯ আসনে আবুল হাশেম বক্কর ও মোহাম্মদ সমছুল আলম মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
এছাড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকেও একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। চট্টগ্রাম-১ আসনে নুরুল আমিন ও শেখ জুলফিকার বুলবুল, চট্টগ্রাম-২ আসনে নওশের আলী, চট্টগ্রাম-৩ আসনে মো. এম আর ভুঁইয়া এবং চট্টগ্রাম-৭ আসনে আব্দুল্লাহ আল হারুণ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
চট্টগ্রাম-১৪ আসনে মো. আব্দুল হামিদ, মৌলভি মো. সোলাইমান, জাকের হোসেন, শফিকুল ইসলাম রাহী ও জসীম উদ্দিন এবং চট্টগ্রাম-১৬ আসনে মো. লিয়াকত আলীও মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে।
নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান, এখন পর্যন্ত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে এখনো কেউ মনোনয়ন ফরম নেননি।
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আগামী কয়েক দিনে মনোনয়ন সংগ্রহ ও দাখিলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
