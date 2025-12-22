  2. রাজনীতি

দ্বিতীয় ধাপের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০০ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দ্বিতীয় ধাপে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শিগগির এ তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে দলের একাধিক সূত্র। তবে দ্বিতীয় ধাপে কতজনকে মনোনয়ন দেওয়া হবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

দলীয় সূত্র বলছে, আগামীকাল (মঙ্গলবার) নতুন করে বেশ কিছু আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করা হতে পারে। তবে গত ৭ ডিসেম্বর এনসিপি, এবি পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটায় আসন সমঝোতার মাধ্যমে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এগুচ্ছে দলটি। প্রথম ধাপে যেসব আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি সেসব আসনে এবার প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।

রোববার (২১ ডিসম্বর) রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হক জাগো নিউজকে বলেন, মনোনয়ন তালিকা আমরা প্রায় চূড়ান্ত করেছি। দু-একদিনের মধ্যে দ্বিতীয় ধাপের তালিকা প্রকাশ করবো। তবে কতটি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর ১২৫ আসনের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করে দলটি।

