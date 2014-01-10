ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে ঢাকায় জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে ঢাকায় জামায়াত আমির
ফাইল ছবি

শহীদ ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত ঢাকায় ফিরেছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা এসে পৌঁছেন তিনি। নিজের ভেরিভায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এ তথ্য নিজেই জানিয়েছেন জামায়াত আমির।

সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির জানাজায় শরিক হতে লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত করে আজ সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছেছি। আলহামদুলিল্লাহ। বিমানবন্দর থেকেই সরাসরি গিয়েছি শহীদ ওসমান হাদিকে এক নজর দেখার জন্য। তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে; কিন্তু এমন শোকের মুহূর্তে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। মহান আল্লাহ এই পরিবারকে এবং দেশবাসী সবাইকে সবরে জামিল দান করুন।’

তিনি আরও বলেন, শহীদ ওসমান হাদি কোনো দল বা মতের নন—তিনি এই দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, আজ তার জানাজায় দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে দলে-দলে অংশগ্রহণ করুন। দেশের এই বীর সন্তানকে সর্বোচ্চ সম্মান জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব। তার স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়ভারও আমাদের সবার।

জামায়াত আমির আরও বলেন, শহীদ ওসমান হাদি হোক আমাদের ঐক্যের প্রতীক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার শাহাদাত কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

