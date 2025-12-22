নিবন্ধন সনদ পেলো আমজনতার দল, প্রতীক প্রজাপতি
আমজনতার দলের নিবন্ধন-সংক্রান্ত দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি করে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন সনদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রজাপতি প্রতীকে নিবন্ধন পেয়েছে দলটি।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সই করা নিবন্ধন সনদটি আমজনতার দলের সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমানকে হস্তান্তর করে ইসি।
সনদ হাতে পেয়েই কোনো দলের সঙ্গে জোট না করে ৩০০ আসনে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান।
তিনি বলেন, আমজনতার দল হিসেবে সামনে নির্বাচনে যাচ্ছে প্রজাপতি মার্কায়। আমরা কারও সঙ্গে জোট করবো না। জোট নিরপেক্ষভাবে ৩০০ আসনে লড়াই করবো। আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। আরও আগে নিবন্ধন পেলে ভালো হতো। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবো কোনো জোট করবো না। সবাই দোয়া করবেন দেশের সঙ্গে আমরা সৎ ব্যবহার করতে পারি।
তারেক রহমান আরও বলেন, আমরা দল হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছি। ধন্যবাদ জানাই নির্বাচন কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারকে। আমরা যেন দেশের সার্বভৌমত্ব শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের মানুষের মঙ্গলে কিছু করতে পারি।
ইসি জানায়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর চ্যাপ্টার ৬এ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ করায়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট হয়ে আমজনতার দলকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে।
গত ৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছিলেন, নিবন্ধন পাওয়ার শর্তপূরণ করায় তারেকের আমজনতার দলকে নিবন্ধন দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বিষয়ে কারও আপত্তি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আগামী ৯ ডিসেম্বর সময় দিয়ে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে আপত্তি আসায় দলটির শুনানি করে সন্তুষ্ট হয়ে নিবন্ধন দিলো নির্বাচন কমিশন।
