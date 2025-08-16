সালাহউদ্দিন
নির্বাচন বিতর্কিত হলে দেশ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাবে
এবারও বিতর্কিত নির্বাচন হলে দেশ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুবদল আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আজকে যারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম বক্তব্যের মাধ্যমে নির্বাচনের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছে তারা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি নয়। তারা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষের শক্তি নয়, তারা হয়তো কোনো না কোনো কারণে নিজের কথাগুলো ইনিয়ে বিনিয়ে বলছেন যাতে করে নির্বাচনকে বিলম্বিত করা যায় অথবা বানচাল করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য, ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য তারা সবসময় ঐক্যবদ্ধ।
বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে বিএনপি। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হলে ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিকে জাতীয় ঐক্যে পরিণত করতে হবে।
তবে নির্বাচন নিয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এই বিএনপি নেতা। বলেন, যারাই নির্বাচন বিলম্বের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে দেশের জনগণ। যারা ভিন্ন রকম যুক্তি তুলে গণতন্ত্রের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে, তারা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি নয়।
আলোচনা সভায় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নরুল ইসলাম নয়নের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, সাবেক যুবদল সভাপতি সাইফুল আলম নীরব, যুবদলের সিনিয়র সভাপতি রেজাউল করিম পল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান জুয়েল, দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদল আহ্বায়কখন্দকার এনামুল হক এনাম, মহানগর উত্তর যুবদল শরিফ উদ্দিন জুয়েল, রবিউল ইসলাম নয়ন সদস্য সচিব, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদল, সাজ্জাদুল মিরাজ, সদস্য সচিব, ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদল।
