ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ কর্মসূচি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও দোয়া মাহফিল কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সারাদেশে বাদ জুমা এ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানায় ছাত্রশিবির। কর্মসূচিতে ছাত্রশিবিরের সব জনশক্তি ও ছাত্রজনতাকে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয়।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
