  2. রাজনীতি

ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ কর্মসূচি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও দোয়া মাহফিল কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সারাদেশে বাদ জুমা এ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানায় ছাত্রশিবির। কর্মসূচিতে ছাত্রশিবিরের সব জনশক্তি ও ছাত্রজনতাকে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

আরএএস/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।