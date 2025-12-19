হাদির পথ ধরে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে: সালাম

প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম বলেছেন, আমাদের ভাই হাদি রক্ত দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আপস করেননি। আমাদের সবাইকে হাদীর পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুস সালাম বলেন, আমাদের সংগ্রাম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আধিপত্যবাদের পক্ষে যারাই কথা বলবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। এছাড়া দেশকে রক্ষা করতে পারবো না। দেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, আজকে আমাদের যারা অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন, তাদের বলবো—বাংলাদেশকে হজম করতে যাইয়েন না। বাংলাদেশকে হজম করা এতো সহজ না। আমরা রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। রক্ত দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদ তাড়িয়েছি। প্রয়োজনে এই সংগ্রাম আরও দীর্ঘায়িত করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই আপসের ফর্মুলায় যাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, হাদিকে কারা হত্যা করেছে, এটা পরিষ্কার। কিন্তু আমি ধিক্কার জানাই এই সরকার ও পুলিশকে। একটা চিহ্নিত খুনি, যাদের আপনারা চেনেন এবং তার অতীত রেকর্ড আছে, তারপরও কেন এই খুনিকে গ্রেফতার করতে পারলেন না। এই ব্যর্থতা কার? হাদির খুনিকে গ্রেফতার করতে পারলেন না, এটা কি মেনে নেয়া যায়? ফ্যাসিবাদের দোসরা এখনো বিভিন্ন জায়গায় বসে থাকবে, এটা কখনো হতে পারে না।

বিএনপির এ নেতা বলেন, ওসমান হাদি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ বারবার সংগ্রাম করেছে এবং জয়লাভ করেছে। কিন্তু জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি হয়তো পূরণ হয়নি। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আশার দিক এটাই যে—কেউ কখনো আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি।

সরকারের উদ্দেশে সালাম বলেন, আমরা বারবার বলেছি ৫ আগস্টের পরে, আপনারা স্বৈরাচারের ‘ভূতকে’ প্রশাসনে, সমাজের বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বে রেখে সফলভাবে দেশ পরিচালনা করবেন, সফলভাবে একটি নির্বাচন করবেন, তারা কখনোই সেটা হতে দেবে না। এখন তো উপদেষ্টারা কিছুটা বুঝতে পারছে।

বিএনপি চেয়াপারসনের এ উপদেষ্টা বলেন, এই লড়াই কোনো সাধারণ লড়াই নয়। এই লড়াই আধিপত্যবাদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার লড়াই। এখানে তাদেরও (আওয়ামী লীগ) স্বার্থ আছে। যেসব বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক বলছেন, আওয়ামী লীগের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, তাদের কেন নির্বাচনে সুযোগ দেওয়া হবে না—তাদের আগে হাদির হত্যার জবাব দিতে হবে।

নাগরিক সমাবেশে দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনসহ আরও অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

