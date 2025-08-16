নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
লন্ডনে সিজদা দিয়ে নির্বাচনের ওহি এনেছেন প্রধান উপদেষ্টা
লন্ডনে সিজদা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ওহি এনেছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, নির্বাচন হলে গণপরিষদ নির্বাচনই আগে দিতে হবে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর বাংলামোটরে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।
নাসীরুদ্দীন বলেন, এনসিপি নতুন একটি সংবিধানের জন্য মাঠে নেমেছে। এই দলের অনেকের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকলেও তারা জনগণের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে চান।
তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দল বাদে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জুলাই ঘোষণাপত্র করা উচিত ছিল। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ সংস্কার চায়। কোনো দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে আর জনসম্মুখে আসবেন না বলেও মন্তব্য করেন এনসিপির এই নেতা।
