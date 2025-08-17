  2. রাজনীতি

বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম গতিশীল করতে বিশেষ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির চলমান নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে দলটি। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ও বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

এ ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কোষাধ্যক্ষ ও নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির সদস্য সচিব এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, সহ-দপ্তর সম্পাদক অ্যাড. তাইফুল ইসলাম টিপু, মুহম্মদ মুনির হোসেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রশীদ হাবিব, হাসান মামুন, কাজী রফিক, বজলুর রশিদ চৌধুরী আবেদ, ওমর ফারুক সাফিন, আকরামুল হাসান মিন্টু, কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবন, তারিকুল আলম তেনজিং এবং জেলাসমূহের নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য গঠিত টিম প্রধান ও সদস্যরা।

সভায় বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মূসূচির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য গঠিত টিমগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এমএইচএ/এএমএ/এমএস

