খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী
রিকশা-ভ্যানচালকদের রেইনকোট বিতরণ
বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচি। বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জিয়া পরিষদের উদ্যোগে রিকশা ও ভ্যানচালকদের মধ্যে রেইনকোট বিতরণ করা হয়।
রোববার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে এই আয়োজন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, পাঁচ আগস্টের অর্জন আমাদের ধরে রাখতে হবে। ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ করে যেন ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার পথ সুগম না হয়। শেখ হাসিনা গত ১৬ বছর দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। আমরা আর ফ্যাসিবাদ চাই না।
রিজভী অভিযোগ করেন, কর্মসংস্থানের অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষের আলামত দেখা দিচ্ছে। অনেক মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে লক্ষাধিক মানুষ বেকার হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য যদি সংবিধান পরিবর্তন করতে হয়, সেটা করবে জনগণের নির্বাচিত সরকার। আগে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দিন, জনগণের সরকার আসুক।
তিনি সতর্ক করে বলেন, প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা ফ্যাসিবাদীরা সুযোগ পেলেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করবে। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, জিয়া পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ, মহাসচিব ড. এমতাজ হোসেন এবং যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল্লাহিল মাসুদ।
পরে নেতারা রিকশা ও ভ্যানচালকদের হাতে রেইনকোট তুলে দেন।
সাধারণ চালকরা এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।
