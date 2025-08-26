সেলিমা রহমান
সংস্কৃতিকর্মীদের অনেকে স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছেন
সংস্কৃতিকর্মীদের অনেকে এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান।
দেশের শিল্পীসমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা এখনো সজাগ হন। আপনারা শিল্পী মানুষ, শিল্পচর্চা করেন। আপনাদের শিল্পচর্চায় যেন এদেশের মানুষের সাধারণ জীবন, তাদের চিত্র ও তাদের কথা বলার অধিকার উঠে আসে।
এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবেন। সোচ্চার থাকতে হবে জনগণের জন্য, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) আয়োজিত কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন।
সেলিমা রহমান বলেন, দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ অবস্থায় সিন্ডিকেটের কারণে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। আপনারা তো মানুষকে বিশ্বাস করেন না। আপনারা কীসের শিল্পী? আপনারা সম্পদ গড়ার জন্য কাজ করেছেন। বিভিন্ন রকম ভাবে অকল্পনীয় সবকিছু তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমাজের যে সত্য কথা, সমাজের যে সুন্দর প্রতিচ্ছবি, সমাজের যে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা, কোনোটাই আপনারা রাখেননি।
তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, জনতা, নারী-পুরুষ, শিশু সবাই রাস্তায় নেমেছিল। সেদিন শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, ছাত্র ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। খুন করা হয়েছে। এর দায় তৎকালীন সরকারকেই নিতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তারা এখনো ষড়যন্ত্র করছে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, এদেশকে খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ওই স্বৈরাচার সরকারের কবলে পড়ে মিথ্যা মামলায় গত ১৮ বছর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। কিন্তু কখনো আপস করেননি। তার একটাই কথা, এদেশের জনগণ আমার সন্তান। আমি মরলে এদেশেই মরবো, সন্তানের অধিকার রক্ষার জন্যই সংগ্রাম করবো।
সেলিমা রহমান বলেন, খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও। আজও তিনি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন। তিনি আপস করলে অনেক আগেই সরকারে বসতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি।
তিনি বলেন, দুঃশাসনের কবলে পড়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিদেশে অবস্থান করছেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে একত্রিত করে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। আন্দোলন সফল হয়েছে, স্বৈরাচার সরকার পালিয়ে গেছে।
সমাবেশ শেষে কর্মসূচি ঘোষণা করেন জাসাসের যুগ্ম আহ্বায়ক ও গীতিকার ইথুন বাবু। তিনি বলেন, আগামী ২১ দিনের মধ্যে শিল্পকলা ও সচিবালয়কে ফ্যাসিস্টমুক্ত করা না হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেওয়া হবে।
মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিকর্মী শিবা শানুসহ অভিনয়শিল্পী, নাট্যশিল্পী ও চলচ্চিত্রশিল্পী সদস্যরা।
কেএইচ/এমকেআর/এমএস