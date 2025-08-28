খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ১১টায় খালেদা জিয়া হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, খালেদা জিয়া আজ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলশানের বাসভবন থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাত ৮টায় তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত তদারকি ও চিকিৎসা সাপেক্ষে পরিচালিত হয়েছে।
কেএইচ/ইএ