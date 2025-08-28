  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া/ ছবি সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ১১টায় খালেদা জিয়া হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আরও পড়ুন

তিনি জানান, খালেদা জিয়া আজ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলশানের বাসভবন থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাত ৮টায় তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত তদারকি ও চিকিৎসা সাপেক্ষে পরিচালিত হয়েছে।

কেএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।