খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ইসহাক দার

খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ইসহাক দার
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ঢাকায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রাজনীতি ও কূটনীতির অঙ্গনে আলোচিত এক মুহূর্তে রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে রাজধানীর গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ‘ফিরোজা’য় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
দুই দেশের সম্পর্ক, আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার নানা দিক নিয়ে প্রায় পৌনে ১ ঘণ্টা কথোপকথন হয় তাদের। বৈঠকের সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের শীর্ষ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, সাক্ষাতের শুরুতেই ইসহাক দার খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। খালেদা জিয়া অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন।
