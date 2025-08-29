  2. রাজনীতি

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫২ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে তিনি বাসায় ফেরেন। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, মেডিকেল বোর্ড ম্যাডামের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

আরও পড়ুন

এর আগে এদিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলশানের বাসভবন থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন খালেদা জিয়া। রাত ৮টায় তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরে রাত ১১টায় খালেদা জিয়া হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

jagonews24

সবশেষ গত ১৮ জুন এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যান বিএনপি চেয়ারপারসন।

এভারকেয়ার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের তত্ত্বাবধায়নে একটি মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়াকে তার বাসায় চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে।

কেএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।