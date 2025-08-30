আগামীকাল খেলা হবে ‘ডু অর ডাই’: ফারুক হাসান
গণঅধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, আগামীকাল খেলা হবে ‘ডু অর ডাই’। তাই আমরা বলতে চাই, আওয়ামী লীগকে যেভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঠিক একইভাবে আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। জিএম কাদেরসহ আওয়ামী লীগের দশর এবং ১৪ দলের যেসব দোসর রয়েছে সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে জরুরি বিভাগের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
ফারুক হাসান বলেন, এটা আমাদের পরিষ্কার দাবি ইতোমধ্যে আমরা বিএনপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিএনপি এবং জামায়াতের হাই কমান্ডের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি,অন্যান্য দলের সঙ্গেও কথা বলেছি।
তিনি বলেন, আজকে আমাদের ওপরে ভারতীয় র’এর দালাল, আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীরা, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা এবং হাসিনার রেখে যাওয়া পুলিশ, সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দালালদের সম্মিলিত সন্ত্রাসী আক্রমণে ভিপি নুরুল হক নুরসহ গণধিকার পরিষদের শতাধিক নেতাকর্মীদের রক্তাক্ত হয়েছে।
ফারুক হাসান বলেন, বিপ্লবের পক্ষে শক্তিগুলোর কাছে এটা বড় ধরনের একটা মেসেজ। তারা আজকে গণধিকার পরিষদকে আক্রমণ করে একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে আজকে গণধিকার পরিশোধকে দেওয়া হয়েছে, কালকে বিএনপি-জামায়াতকে দেওয়া হবে। কেউই রেহায় পাবে না৷
