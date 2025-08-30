  2. রাজনীতি

আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনারের পদত্যাগ চাইলেন রাশেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন/ ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন।

তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হলো। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আওতায় আনবেন। একই সঙ্গে আইজিপি এবং ডিএমপি কমিশনারকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।

শুক্রবার দিনগত রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন বলেন, শুক্রবার বিকেল থেকেই আমরা অসংখ্যবার হামলার শিকার হয়েছি। প্রথম যখন আমার ওপর হামলা করা হয়, প্রতিবাদে যখন মশাল মিছিল করি তখন আবার হামলা করা হয়।

তিনি বলেন, যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। এই হামলা ট্রায়াল। পরবর্তী সময়ে অন্য দলের ওপর এই হামলা ঘটতে পারে।

