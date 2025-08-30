  2. রাজনীতি

জ্ঞান ফিরেছে নুরের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর/ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের জ্ঞান ফিরেছে। তবে তিনি এখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) নুরুল হক নুরের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

ভিপি নুরের আপডেট শিরোনামে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূরের ওপর গতরাতে হামলার পর এখন পর্যন্ত তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এখন তার কিছুটা হুঁশ ফিরেছে। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন।

এএমএ/এএসএম

