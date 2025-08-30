কয়েকটি দল নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে: সেলিমা রহমান

কয়েকটি দল নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে: সেলিমা রহমান
কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া বানচাল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান।
তিনি বলেন, আমরা একটি দুঃশাসনকে ক্ষমতা থেকে সরতে বাধ্য করেছি। কিন্তু এখনো দেশে স্বৈরাচারের দোসরদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চলছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘বাংলাদেশ প্রজন্ম ৭১’ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
সেলিমা রহমান বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপি সবসময় জনগণের ভোটাধিকারের পক্ষে কাজ করেছে। ১৭ বছর ধরে নেতাকর্মীরা নির্যাতন সহ্য করেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাকে নিঃশেষ করতে স্বৈরশাসক সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছিল।
- আরও পড়ুন
রোববার বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আল্লাহ ছাড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না
ভিপি নুরুর ওপর হামলা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র: এ্যানি
তিনি বলেন, আজ আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস। এই দিনে ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলমসহ অনেক নিখোঁজ নেতাকে মনে পড়ে, যাদের খোঁজ আজও মেলেনি। গত ১০ বছর একটি রাজনৈতিক দল শুধু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছে। অথচ এখন কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বানচাল করতে চাইছে, যা স্বৈরশাসনের পদধ্বনিরই ইঙ্গিত বহন করছে। তবে দেশের জনগণ তা হতে দেবে না।
নুরের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, ছাত্রনেতা নুরের অবস্থা এখনো গুরুতর। দেশে যে অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, তার দায় কার— তা খুঁজে বের করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামীদিনে গণতন্ত্রের পথ নিশ্চিত করতে হবে।
এমএইচএ/ইএ/জেআইএম