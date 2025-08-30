  2. দেশজুড়ে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের জাতীয় সংসদ নির্বাচন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। নির্বাচনে ৩০০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েই সংস্কার সম্পন্ন করবেন। ভোটাররা যাদের ভোট দেবেন তারাই সংসদে যাবেন, আইন সংস্কার করবেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে নেত্রকোনা জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, যারা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চায়, বিলম্বিত করতে চায়, বিভিন্ন ঠুনকো বাহানায় বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম ঐক্যবদ্ধভাবে, এই গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকারের ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি। তাই আসুন আমরা সেই গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের ইতিহাস এ দেশে গণতন্ত্র হত্যা, সন্ত্রাসবাদ, মাফিয়া সৃস্টি, হেলিকপ্টার থেকে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ হত্যার ইতিহাস। তারা এখনো তাদের কৃত অপরাধের দায় স্বীকার করেনি। তারপরও তারা বাংলাদেশে রাজনীতি করার খায়েশ প্রকাশ করে।

শহরের মোক্তারপাড়া মাঠে সম্মেলনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের পাঁচজন নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১০টি উপজেলা ও পাঁচটি পৌর কমিটির ১ হাজার ৫১৫ জন কাউন্সিলরের ভোটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি পদে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হচ্ছে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাক্তার আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ড. রফিকুল ইসলাম হিলালীর সঞ্চালনায় বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব হাবিবুর নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সৈয়দ আলমগীর, নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরীফুল আলম, সহ-সাংগঠনিক অ্যাডভোকেট শাহ ওয়ারেছ আলী মামুন প্রমুখ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

