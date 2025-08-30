  2. দেশজুড়ে

ভিপি নুরুর ওপর হামলা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র: এ্যানি

প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা আগামি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির দ্বি বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর এক বছরের একটু বেশি হয়েছে। সব রাজনৈতিক দল ঐক্যের জায়গায় খুব ভালোভাবে আছি? যে ঐক্য নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সেই জায়গায় আছি? আমিতো দেখি না। কারণটা কি, সমস্যাটা কোথায়? কেন আজ ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর রক্তাক্ত হতে হয়? নুরুর ওপর আঘাত কারা করেছে? এটা খুঁজে বের করতে হবে। এটা আরেকটা ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই ষড়যন্ত্র দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। এই ষড়যন্ত্র, সামনে ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হওয়ার কথা, তার বিরুদ্ধে।

জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে এ্যানি বলেন, ঐক্যের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র ফাটল সৃষ্টি হয়, সুযোগটা ফ্যাসিস্ট নেবে। ফ্যাসিস্ট দখল করবে। সুযোগটা ষড়যন্ত্রকারীরা নেবে, যারা দেশের শত্রু, যারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের শত্রু।

সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল করিম ভূঁইয়া মিজানের সভাপতিত্বে অনুষ্টানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম।

সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব কামরুজ্জামান সোহেলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম-আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান, জেলা জামায়াতের আমীর এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া, জেলা বিএনপির সদস্য নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, হাফিজুর রহমান, আবুল হাশেম, হারুনুর রশিদ বেপারী ও সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ প্রমুখ।

