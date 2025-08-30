  2. রাজনীতি

নুরের ওপর হামলার নিন্দা হেফাজতের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সংগঠনটির মহাসচিব মাওলানা সাজেদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব এক যৌথ বিবৃতিতে এই নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গতকাল রাতে নুরুল হক নুরের ওপর পুলিশের কিছু সদস্য, সেনাবাহিনীর একটি অংশ ও জাতীয় পার্টি–সমর্থিত সন্ত্রাসীরা ‘ন্যক্কারজনক হামলা’ চালিয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্তপূর্বক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

হেফাজত নেতারা জাতীয় পার্টিকে ভারতীয় আধিপত্যবাদের এজেন্ট আখ্যা দিয়ে দলটিকে বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। তারা বলেন, আওয়ামী লীগকে ঘিরে জাতীয় পার্টির মাধ্যমে ‘ফ্যাসিবাদ পুনর্বাসনের’ চেষ্টা চলছে, যা সফল হতে দেওয়া হবে না।

সরকারের উদ্দেশে তারা বলেন, যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তার কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। সবচেয়ে জরুরি পুলিশ সংস্কার এখনো হয়নি। বরং আগের মতোই রাজনৈতিক স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হেফাজত নেতারা আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকার কারণে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু নুরের ওপর হামলায় সেনাবাহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সেনাবাহিনীর ভেতরে যারা আধিপত্যবাদী শক্তির ইন্ধনে সংস্থাটিকে বিতর্কিত করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, ছাত্র-জনতা আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় ফ্যাসিবাদী শক্তি সুযোগ নিতে চাইছে। গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের নির্মূলে চক্রান্ত চলছে। তবে আলেম সমাজ, মাদরাসাছাত্র ও তৌহিদি জনতা এখনো ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনায় জাগ্রত রয়েছে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে এসব চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

এমআরএএইচ/ইএ/জেআইএম

