উত্তরায় জিএম কাদেরের বাসভবনের সামনে কুশপুতুল দাহ

উত্তরায় জিএম কাদেরের বাসভবনের সামনে কুশপুতুল দাহ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের কুশপুতুল দাহ করেছে জুলাই রিভোলিউশনারি অ্যালায়েন্স।
শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর উত্তরায় তার বাড়ির সামনে এই কুশপুতুল দাহ করা হয়। এতে সংগঠনটির অর্ধশত কর্মী অংশ নেন।
এসময় তারা নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্লোগান দেন এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।
পূর্বঘোষিত এ কর্মসূচি ঘিরে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে থাকে।
এর আগে শুক্রবার রাজধানীতে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন নিন্দা জানিয়ে আসছে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/এমএস