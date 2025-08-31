  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ডাকসুতে প্রহসনের নির্বাচন হচ্ছে: সৈকত

জুলাই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার (৩১ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুব এই আদেশ দেন।

এদিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মাসুম সরদার সৈকতকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। অন্যদিকে সৈকতের আইনজীবী অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল ও জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এসময় আদালতের এজলাসে দাঁড়িয়ে তানভীর হাসান সৈকত বলেন, ডাকসুতে প্রহসনের নির্বাচন হচ্ছে। এটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মেধাবী ও প্রগতিশীল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের এই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেন, যেখানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯১ জনকে আসামি করা হয়।

এ মামলায় গত বছরের ১৪ আগস্ট রাতে রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকা থেকে তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে তিনি বিভিন্ন হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ড ভোগ করছেন।

