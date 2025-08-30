ডাকসু নির্বাচন
বুথ সংখ্যা বাড়লেও বাড়ছে না কেন্দ্র সংখ্যা
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বুথের সংখ্যা বাড়ানো হলেও কেন্দ্র সংখ্যা বাড়ছে না।
শনিবার (৩০ আগস্ট) চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে অনুসারে পূর্বে নির্ধারিত ৫০০টি বুথের স্থলে আরও ২১০টি বুথ বাড়িয়ে মোট ৭১০টি বুথে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। তবে কেন্দ্র সংখ্যা না বাড়িয়ে ৮টি কেন্দ্রে চলবে ভোট গ্রহণ।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোটগ্রহণ চলবে। বিকেল ৪টার মধ্যে ভোটকেন্দ্রের লাইনে যারা থাকবেন তাদের সবাই ভোট দিতে পারবেন।
