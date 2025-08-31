আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় পার্টিকেও নিষিদ্ধ চায় জামায়াত

আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় পার্টিকেও নিষিদ্ধ চায় জামায়াত
আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় পার্টিকেও নিষিদ্ধ চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে দলটির নেতারা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের অনুরোধ করেছেন।
রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতের নায়েবে আমির সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অনুরোধ করেছি, আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
তিনি বলেন, আমরা দাবি জানিয়েছি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
এই জামায়াত নেতা জানান, বৈঠকে তারা জুলাই সনদের দ্রুত বাস্তবায়ন ও নির্বাচনের আগে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নির্বাচনের প্রস্তুতি একটি পক্ষীয় পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। তাই নির্বাচনের পরিবেশ ও পদ্ধতি নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন।
তারা প্রধান উপদেষ্টাকে পিআর পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত গণভোট আয়োজনের আহ্বানও জানিয়েছেন।
