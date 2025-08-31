  2. রাজনীতি

চবির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার চরম ব্যর্থ: ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। একই সঙ্গে চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্রদল।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এই অভিযোগ করেন।

নেতারা বলেন, গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বাসায় একজন ছাত্রীর ওপর দারোয়ানের হামলা ও হেনস্তাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দফায় দফায় হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় পিটিয়ে ও কুপিয়ে বহু ছাত্রদের মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। আজ দুপুরেও একই ধরনের ভয়াবহ নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এসময় আবারও দফায় দফায় হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন।

তারা বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজনীয় কোনো তৎপরতা সেখানে ছিল না। গতকালের হামলার পর আজ আবারও সংঘর্ষের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিকভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার মারাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বিবৃতিতে নেতারা হামলায় সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। ]

তারা জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের অনেক নেতাকর্মী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয়দের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপরও যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন সংগঠনটির এই দুই শীর্ষ নেতা।

