জনগণ জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখতে চায়: মুহাম্মদ শাহজাহান

জনগণ জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখতে চায়: মুহাম্মদ শাহজাহান
জনগণ জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।
তিনি বলেন, এখন থেকে সাংগঠনিক কাজের ন্যায় নিয়মিত নির্বাচনী কাজ করতে হবে। আগামী নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বিপুল সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে ঐতিহাসিক বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে হবে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় বিআইএ মিলনায়তনে চট্টগ্রাম-১৫ আসন কমিটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে অবস্থানরত রুকনদের নিয়ে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শাহজাহান বলেন, অতীতে এ আসন থেকে আমরা অনেকবার বিজয়ী হয়েছি। পরপর তিনবারের বিজয়ী আসনের নাগরিক হিসেবে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
তিনি বলেন, পতিত স্বৈরাচারের দোসররা আজও বসে নেই। তাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় নারকীয় তাণ্ডব চালায়। তাণ্ডব ও হামলাকারী যে দল বা মতেরই হোক, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সম্মান রেখে তিনি বলেন, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার সম্মানজনক বিদায় নিতে পারলেই দেশ ও জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটাই জাতির প্রত্যাশা। এছাড়াও দেশের যে কোনো সংকট উত্তরণে জামায়াত অতীতের ন্যায় গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেই যাবে, ইনশাআল্লাহ।
এই জামায়াত নেতা বলেন, জনগণ ফ্যাসিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জামায়াতকে ক্ষমতায় আসীন করতে চায়। তাই সবার কাছে পৌঁছার এবং তাদের খোঁজখবর নিতে পাশে থাকতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শহরে ও গ্রামে উভয়দিকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।
প্রধান বক্তার বক্তব্যে চট্টগ্রাম-১৫ সাতকানিয়া লোহাগাড়া সংসদীয় আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক এমপি আলহাজ শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ৪৪ বছর দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা সাতকানিয়া লোহাগাড়ার খেদমত করেছি। আমৃত্যু খেদমত করে যাবো, ইনশাআল্লাহ। আগামী নির্বাচনে চট্টগ্রামের সব আসনে বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে জানবাজি রেখে কাজ করতে হবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চল টিম সদস্য অধ্যাপক জাফর সাদেক বলেন, জনগণ ইসলামের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ১৫ বছর ধরে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। তাই তরুণ যুবকদের প্রথম ভোট দাঁড়িপাল্লার পক্ষে দেবে, ইনশাআল্লাহ।
আরেক বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, সাতকানিয়া লোহাগাড়ার অধিকাংশই শহরে অবস্থান করে। তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দুদিকেই দাঁড়িপাল্লার পক্ষে কাজ করতে হবে। আগামীর নির্বাচনে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, ইনশাআল্লাহ।
চট্টগ্রাম-১৫ আসন পরিচালক ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার আমীর আনোয়ারুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং নায়েবে আমির ও আসন কমিটির সচিব ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য রাখেন।
এমআরএএইচ/ইএ