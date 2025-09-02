গালাগালি এখন রাজনীতির সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে: সাইফুল হক
গালাগালি এখন রাজনীতির সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। তিনি বলেন, নারীদের প্রতি যে বিদ্বেষ, ডাকসুর মতো জায়গায় সেখানে একটা ঘটনা কেন্দ্র করে একজন ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত ‘বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন।
রাজনীতিতে অপসংস্কৃতি আমদানির সমালোচনা করে সাইফুল হক বলেন, এখন একটা সংস্কৃতি আমদানি করছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে না পেরে গালাগালি করছেন। অশ্রাব্য ভাষায় যেগুলো মুখে উচ্চারণ করা যায় না। এরা অধিকাংশ সরকারের ছত্রছায়ায় আছেন।
তিনি বলেন, ‘এর নাম সংস্কার? এর নাম গণতন্ত্র? এর নাম নতুন বন্দোবস্ত? এই সংস্থার তামাশা গোটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে গুরুতর অবনমন ঘটিয়েছে।’
তিনি মব জাস্টিসের সমালোচনা করে বলেন, গত কয়েকদিন আগে এখান থেকে মব জাস্টিসের শিকার কয়েকজনকে উল্টো গ্রেফতার করে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে পুলিশ আছে। মামলা করবেন, তাদের গ্রেফতার করবেন, বিচার করবেন। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে, নাগরিক হিসেবে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড চালু করার কোনো জায়গা নেই।
সাইফুল হক বলেন, আমার জন্য এক বিচার আর ওদের জন্য আরেক বিচার, আরেক মহলের জন্য আরেক বিচার। এক দেশে যদি এতগুলো বিচারের মানদণ্ড থাকে সে দেশ জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া এ দেশের অন্য কোনো গতি নেই।
