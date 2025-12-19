শাহবাগে অবস্থান নয়, বাংলামোটরে বিক্ষোভ করবে এনসিপি

শাহবাগে অবস্থান নয়, বাংলামোটরে বিক্ষোভ করবে এনসিপি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত যে কোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। পাশাপাশি নিজেদের কর্মসূচিতে পরিবর্তন এনেছে দলটি।
জুমার নামাজের পর শাহবাগের অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করে বিকেলে বাংলামোটর থেকে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে এনসিপি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা ৩৩ মিনিটে এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আজ জুমার নামাজের পর যে কোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। গতকালের মতো ভাংচুর ও নাশকতা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুলাই-বিরোধী শক্তিগুলোর। আমরা যে কোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে।’
‘জনগণের ক্ষোভ ব্যবহার করে কোনো হঠকারী গ্রুপ কোথাও ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ অথবা কোনো নাশকাতমূলক কার্যক্রম যাতে করতে না পারে- সে ব্যাপারে ভূমিকা পালন করুন।’
এতে আরও বলা হয়, ‘সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় জুমার পরে আমাদের শাহবাগের অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করা হলো। তার পরিবর্তে বিকাল ৪টায় বাংলামোটর থেকে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজিত হবে। সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।’
কেএসআর/