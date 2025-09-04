খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে রাজধানীর গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় এ সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষাৎকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।
তবে সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মেরি মাসদুপুই খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ফ্রান্সের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন।
অন্যদিকে খালেদা জিয়া ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গঠনমূলক ভূমিকা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।
