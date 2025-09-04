  2. রাজনীতি

এবি পার্টির ফুয়াদের হুঁশিয়ারি

নুরের ওপর হামলার বিচার না হলে সরকারের ভয়াবহ পরিণতি হবে

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরুল হক নুরকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ/ ছবি: জাগো নিউজ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিচার না হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে ভয়াবহ পরিণতির মুখে পড়তে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ফুয়াদ এ হুঁশিয়ারি দেন। তিনি সরকারের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে নিজেদের গলার রশিটার যত্ন নিতে হবে। মাথায় রাখবেন-নুরু শুরু, নুরু দিয়ে শেষ হবে না।’

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা গণঅভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করতে যা যা করার, তাই করছেন। আওয়ামী লীগের সময়ে গুম, খুন, হত্যার বিচার হয়নি। এখনো একই অবস্থা চলছে। অনেক উপদেষ্টার নাম এরই মধ্যে হত্যা পরিকল্পনার তালিকায় আছে। তাদের লাশও কয়েক দিন পর পড়বে। তখন বিচার করার মতো মানুষও থাকবে না।

ফুয়াদ জানান, গত সপ্তাহে যৌথবাহিনী ও পুলিশ নির্মমভাবে নুরের ওপর হামলা চালিয়েছে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে। তার অবস্থা এখন কিছুটা স্থিতিশীল হলেও তিনি গুরুতর অসুস্থ। নাকের হাড় ভেঙে যাওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন, ঘুমাতেও পারছেন না। তবে চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ সেবা দিচ্ছেন।

ফুয়াদ বলেন, একই ঘটনায় ছাত্র-অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হাসানও গুরুতর আহত হয়েছেন। যৌথবাহিনী ও পুলিশ তাকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তার কোমরের হার সরে গেছে, হাঁটতে পারছেন না। পা ও কোমরে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তারও দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নিতে হবে। কিন্তু হামলার এক সপ্তাহ পার হলেও কোনো অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যারা কমান্ড দিয়েছেন-ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মেজর জেনারেলদের কাউকেই সাসপেন্ড করা হয়নি। সেনাবাহিনীতে এখনো আয়না ঘরের সেই অপরাধী চক্র আছে। তাদের অনেকে জাতীয় পার্টির জিএম কাদেরের আত্মীয় হয়ে সুবিধা নিচ্ছেন।

এবি পার্টির এ নেতা বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে দায়ী পুলিশ ও যৌথবাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার করা উচিত ছিল। আমরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য, অপদার্থ ও অকেজো বলছি। তাদের ফেলে দেওয়া দরকার ছিল। তারা প্রতিদিন গণঅভ্যুত্থানের সাথে অন্যায় ও বেইমানি করছে। নুরের ওপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতা নয়, বরং একটি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ। আমরা ইতিমধ্যে খবর পাচ্ছি, এস আলমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকে বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে হাইপ্রোফাইল অ্যাসাসিনেশনের পরিকল্পনা হয়েছে।

এর সাথে র, আওয়ামী লীগ ও দিল্লিভিত্তিক শেখ হাসিনা কাজ করছে। বেশ কয়েকজন উপদেষ্টার নামও তালিকায় আছে। দিল্লির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে, তাদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। নুরের ওপর হামলাকে আমরা কোনো সাধারণ রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে নিচ্ছি না। এটি দিল্লির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একটি লম্বা ষড়যন্ত্রের অংশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত এখনই কঠোর দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।’

জাতীয় পার্টির বিষয়ে ফুয়াদ বলেন, শুধু আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা মিলে গত ১৬ বছরে দিল্লির আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতেন না। এ কাজে জাতীয় পার্টিই ছিল মূল হাতিয়ার। আপনারা জানেন, ২০১৪ সালে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এসে কীভাবে জাতীয় পার্টিকে দিয়ে নির্বাচন করিয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচন হোক বা ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচন, প্রতিটি নির্বাচনের সাথে জাতীয় পার্টি জড়িত ছিল।

জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জিএম কাদের প্রসঙ্গে ফুয়াদ বলেন, জিএম কাদের আপাদমস্তক ভারতকেন্দ্রিক বক্তব্য দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি তার দলের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক সাকিব রহমানকে কোনো নোটিশ ছাড়া সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে জিএম কাদের নিজেই বলেন, এটি ভারতের হাইকমিশনের নির্দেশে করা হয়েছে। একটি দলের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদককে ভারতের নির্দেশে বরখাস্ত করা হলে সেই দল বাংলাদেশের হতে পারে না, বরং সেটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি।

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আশির দশক থেকে জাতীয় পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে নয়, বরং বিপক্ষে কাজ করছে। এরশাদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তারা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের জন্য কাজ করেছে। অতএব কোনোভাবেই জাতীয় পার্টিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলা যায় না। যারা বাংলাদেশপন্থি নয়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের কোনো অধিকার থাকতে পারে না, এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণেরও অধিকার নেই। আমরা গত এক বছর ধরে বলে আসছি জাতীয় পার্টি বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করে না। আমাদের সেই বক্তব্য এখন বারবার সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।'

